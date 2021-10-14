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Экс-депутат Верховной рады призвала уничтожить Москву

21:57, 14 октября 2021
Экс-депутат Верховной рады призвала уничтожить Москву Ирина Фарион Фото: facebook.com/farioniryna
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Вступить в конфликт с Россией призвала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион. Об этом сообщают «Вести.ua».

Пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы, — заявила Фарион во время своего выступления на марше радикалов.

Марш радикалов прошёл в центре Киева 14 октября. Мероприятие было приурочено к годовщине создания «Украинской повстанческой армии» (экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитников и защитниц Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев.

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