Экс-депутат Верховной рады призвала уничтожить Москву

Вступить в конфликт с Россией призвала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион. Об этом сообщают «Вести.ua».

Пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы, — заявила Фарион во время своего выступления на марше радикалов.

Марш радикалов прошёл в центре Киева 14 октября. Мероприятие было приурочено к годовщине создания «Украинской повстанческой армии» (экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитников и защитниц Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время подготовки к маршу сторонников движений «Национальный корпус» и «Правый сектор» (оба запрещены в России) один из его участников начал выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес евреев.