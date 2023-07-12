Экс-депутат Рады предсказал сроки завершения конфликта на Украине Экс-депутат Рады Царев предсказал завершение украинского конфликта весной 2024 года

Фото: Министерство обороны Украины

Украинский конфликт может завершиться уже этой осенью или весной 2024 года, предсказал экс-депутат Верховной Рады 2002-2014 года Олег Царев. Комментируя ситуацию «Царьграду», он уточнил, что США специально подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к проведению контрнаступления: неудачи и смерти солдат приведут к изменению настроений в обществе, что позволит сесть за стол переговоров.

Это нужно, чтобы погибли люди, чтобы поменялось настроение внутри Незалежной. Когда это произойдет, Киев будут склонять к завершению конфликта или его заморозке. Это может произойти уже грядущей осенью, самое позднее — весной следующего года, — считает Царев.

По словам эксперта, США намеренно ведут Украину к поражению. Так, поставки вооружения значительно сократились. Он подчеркнул, что за 16 месяцев ВСУ передали оружие на $22 млрд. Царев напомнил, что на военную кампанию в Афганистане при этом Вашингтон выделил около $ двух-трех триллионов. Кроме того, США не стали заключать договор по ленд-лизу, в рамках которого поставки на Украину не ограничивались бы.

Они могут, но не делают этого, потому что тот статус-кво, который сейчас установился, устраивает США. Их основной геополитический противник — Китай, и война против России, в которую Великобритания втянула весь Запад, Вашингтону не очень нужна, — заключил экс-депутат.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил о прибытии нескольких групп иностранных наемников под Купянск. По его словам, они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на соответствующем участке фронта.