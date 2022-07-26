Экс-депутат Рады обвинил Европу и США в бандитском поведении в адрес России Экс-депутат Рады Журавко обвинил Европу и США в бандитском поведении в адрес России

Фото: Michael Singley/U.S. Navy

США и Европа ведут себя как бандиты по отношению к России, именно западные кураторы надоумили Украину вести переговоры с Латвией о конфискации находящихся в этой стране золотовалютных резервов РФ, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он пожаловался, что в данной ситуации Москва не защищена международным правом, передает «360».

Давайте будем говорить: без Америки и без Англии это бы не обошлось. Судя по всему, это согласованные действия. Это еще раз подтверждает, что Европа и Америка ведут себя как чистые рейдеры и бандиты. Я бы назвал это правовым беспределом. Международное право на сегодня не работает — ни юридическое, ни экономическое, — посетовал Журавко.

По мнению политика, сейчас все зависит от решения Латвии, которую Киев попросил «украсть» российские активы. Журавко считает, что такое развитие событий служит доказательством того, что в Европу нельзя вкладывать деньги. Экс-депутат Рады предположил: все закончится «очень плохо», если Рига примет решение в пользу Украины.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил использовать замороженные активы россиян для покрытия расходов на восстановление Украины. Он отметил, что некоторые страны решили уже не просто замораживать, а полностью конфисковывать эти средства. Шмыгаль выразил свою благодарность таким странам, как Германия, Канада и США, которые принимают в конфискации активное участие. Он высказал надежду, что и другие западные страны вскоре тоже последуют этому примеру.