Экс-депутат Кива назвал признаки подготовки захвата Украины Польшей Экс-депутат Рады Кива: заявления Польши свидетельствуют о скором захвате Украины

Фото: wojsko-polskie.pl

Заявления президента Польши Анджея Дуды об Украине говорят о продолжающихся попытках Варшавы захватить западную часть этой страны, написал в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. По его мнению, об этом свидетельствуют слова Дуды об отсутствии границ между Польшей и Украиной и о возможности в дальнейшем «вместе жить на этой земле».

Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины, — указал Кива.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что действия Вашингтона, Киева и Варшавы ведут к «реальному развалу Украины» и захвату западных украинских территорий. По его словам, подтверждением этому стал визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, а также его высказывания о том, что в обозримом будущем польско-украинская граница перестанет существовать.