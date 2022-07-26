Кива назвал планы наступления ВСУ капканом для Зеленского Экс-депутат Рады Кива назвал планы Украины наступать на юге капканом для Зеленского

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Владимир Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскритиковал в своем Telegram-канале планы украинских властей начать контрнаступление на юге страны. По его словам, это решение стало капканом для президента Владимира Зеленского и его окружения.

Капканом для команды Зеленского стала ранее распиаренная наступательная операция на Херсон, реальная цель которой была — отвлечь общество от полного поражения в Донбассе и потери Луганской и Донецкой областей, — написал Кива.

Он отметил, что обещанного Киевом освобождения Херсона нет, а попытки ВСУ начать наступление оканчиваются провалами и потерей личного состава.

Кива добавил, что план украинских властей по запугиванию жителей неподконтрольных территорий и созданию там хаоса путем терактов также не сработал. В регионах проводится планомерная подготовка к референдуму об их статусе.

Ранее о крахе контрнаступления ВСУ заявили в военно-гражданской администрации Херсонской области. Там отметили, что все атаки украинских войск заканчиваются безуспешно и лишь приводят к большим потерям в рядах ВСУ, Киев «бездумно бросает людей на верную смерть».