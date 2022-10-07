Экономист: украинский госдолг могут списать за счет России Экономист Ордов: украинский госдолг могут списать за счет золотовалютных резервов России

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Украинский госдолг могут списать за счет арестованных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму $315 млрд, заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с «Экономикой сегодня». Он уточнил, что такой исход приведет к беспрецедентному скандалу и турбулентности на мировых рынках. Эксперт уточнил, что Киев сильно зависел от кредитов МВФ, но сейчас перешел на микроситуационное финансирование со стороны западных стран. По его словам, Украина вступила в клуб государств, которые никогда не смогут самостоятельно расплатиться по своему долгу

В последние годы экономика Украины критически зависела от средств, предоставляемых МВФ, а сегодня она перешла на микроситуационное финансирование со стороны западных стран <...> В данном случае Киев окончательно вступит в клуб должников, чью задолженность нельзя будет погасить ни при каких условиях, — заявил Ордов.

Украинский Минфин ранее сообщил, что государственный долг страны по итогам августа вырос на 1,28% ($1,24 млрд) и достиг $98,03 млрд. При этом гарантированный госдолг составил $10,1 млрд. С момента начала спецоперации РФ Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В сумму вошли как гранты, так и кредиты. При этом неизвестно, какую сумму Киеву нужно возвращать. В марте МВФ одобрил помощь Украине в размере $1,4 млрд, Британия выделила $100 млн. В апреле Канада выдала Киеву кредит в размере $398 млн сроком на 10 лет.