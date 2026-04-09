09 апреля 2026 в 17:31

Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press
Военное сопровождение российских танкеров — это демонстративный шаг, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности экономист Игорь Юшков. По его словам, Россия таким образом дает понять, что не потерпит попыток морского пиратства.

Россия должна дать понять, что на пиратство она ответит пушками — чтобы было неповадно, — отметил Юшков.

По его словам, власти Британии, Франции и других стран меняют свое законодательство, пытаясь сформировать для танкеров новые «правила игры». Именно поэтому РФ приходится обеспечивать военный конвой для своих судов, подчеркнул Юшков.

Сейчас формально они могут задержать судно и проверить, соответствует ли его флаг стране-владелице. Но в дальнейшем закон хотят изменить так, чтобы и судно, и его груз можно было просто конфисковать и обратить в доход государства-пирата, — пояснил эксперт.

Ранее The Telegraph сообщила, что российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провел через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Британии. По данным издания, британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за месяц
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

