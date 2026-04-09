Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров

Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров Экономист Юшков: Россия ответит пушками на попытки захвата своих танкеров

Военное сопровождение российских танкеров — это демонстративный шаг, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности экономист Игорь Юшков. По его словам, Россия таким образом дает понять, что не потерпит попыток морского пиратства.

Россия должна дать понять, что на пиратство она ответит пушками — чтобы было неповадно, — отметил Юшков.

По его словам, власти Британии, Франции и других стран меняют свое законодательство, пытаясь сформировать для танкеров новые «правила игры». Именно поэтому РФ приходится обеспечивать военный конвой для своих судов, подчеркнул Юшков.

Сейчас формально они могут задержать судно и проверить, соответствует ли его флаг стране-владелице. Но в дальнейшем закон хотят изменить так, чтобы и судно, и его груз можно было просто конфисковать и обратить в доход государства-пирата, — пояснил эксперт.

Ранее The Telegraph сообщила, что российский фрегат «Адмирал Григорович» 8 апреля провел через Ла-Манш два танкера, находящихся под санкциями Британии. По данным издания, британский корабль просто наблюдал за судами, не предпринимая никаких действий.