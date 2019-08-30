https://static.news.ru/photo/33da5880-cbf3-11e9-a79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.

По его словам, укрепление валюты произошло из-за выборов президента страны, передаёт « Сегодня ».

Специфика Украины такова, что во время выборов в страну приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны, — подчеркнул он.

Он отметил, что гривна продолжит терять в цене в связи с торговыми войнами. К концу года валюта будет стоить 27,5–27,9 грн за доллар, заключил эксперт.

Ранее News.ru писал, что граждане Украины зарегистрировали петицию с просьбой провести денежную реформу в стране и сделать доллар национальной валютой. Петиция была зарегистрирована 7 августа. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.