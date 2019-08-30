Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
По его словам, укрепление валюты произошло из-за выборов президента страны, передаёт «
Специфика Украины такова, что во время выборов в страну приходят специфические капиталы, и это содействует укреплению гривны, — подчеркнул он.
Он отметил, что гривна продолжит терять в цене в связи с торговыми войнами. К концу года валюта будет стоить 27,5–27,9 грн за доллар, заключил эксперт.
Ранее News.ru писал, что граждане Украины зарегистрировали петицию с просьбой провести денежную реформу в стране и сделать доллар национальной валютой. Петиция была зарегистрирована 7 августа. Для рассмотрения президентом необходимо набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.