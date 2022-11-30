Экономист раскрыл связь США с энергокризисом в Европе Экономист Беляев: политические амбиции США привели к энергокризису в Европе

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Энергокризис в Европе вызван политическими амбициями США, которые вывели из равновесия налаженную в регионе систему энергоснабжения, рассказал Lenta.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, сотрудничество России и европейских стран в области энергетики было естественным, так как в регионе всегда наблюдался некоторый ее недостаток. Эксперт считает, что именно попытки Штатов оказать давление на Россию с помощью санкций привели к текущей ситуации в Европе.

В последние годы США пытаются поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций, равновесие, которое сложилось на энергетическом рынке, уничтожено. Политические амбиции Вашингтона привели к тому, что страны Европы вынуждены действовать под его диктовку, закупая более дорогие энергоносители, чем раньше, — считает Беляев.

Экономист уточнил, что у европейских стран, кроме Норвегии, Голландии и Великобритании, практически нет внутренних энергоресурсов. При этом закрытие угольных шахт из-за перехода к зеленым технологиям лишь усугубило ситуацию с дефицитом энергетики, добавил эксперт. Более того, в Европе существуют фобии насчет АЭС, из-за чего они не так распространены в этом регионе, рассказал Беляев.

Беляев ранее рассказал, что российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.