«Химическая бомба»: эколог об опасностях спуска Каховского водохранилища Эколог Медведков: убывающая из Каховского водохранилища вода может вскрыть опасные вещества

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление центра города после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Полный спуск Каховского водохранилища после катастрофы на ГЭС оголит донные отложения, которые содержат опасные вещества, заявил РИА Новости эколог, доцент МГУ Алексей Медведков. По его словам, в речном иле содержатся тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды, которые на протяжении почти 70 лет поступали в водохранилище со стоками.

Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба, — отметил он.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды.

По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.