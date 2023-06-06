Полный спуск Каховского водохранилища после катастрофы на ГЭС оголит донные отложения, которые содержат опасные вещества, заявил РИА Новости эколог, доцент МГУ Алексей Медведков. По его словам, в речном иле содержатся тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды, которые на протяжении почти 70 лет поступали в водохранилище со стоками.
Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба, — отметил он.
Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды.
По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.