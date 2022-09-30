ЕК призвала не принимать заявки на визы от россиян в третьих странах

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Еврокомиссия призвала не принимать заявки на визы от граждан России, которые те могут подать в консульства государств Евросоюза, находясь в третьих странах. Еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон подчеркнула, что россияне должны подавать запросы на визы на родине, передает РИА Новости.

Многие россияне выехали из РФ в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. Мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах, — сказала Йоханссон.

Еврокомиссар отметила, что в правилах есть исключения. Запросы на выдачу виз от россиян в третьих странах могут быть приняты по гуманитарным или семейным причинам. Кроме того, разрешения на въезд могут выдаваться представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсуждает с лидерами стран ЕС возможность выдачи виз россиянам после объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации. Визы могут быть выданы из гуманитарных соображений.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не планирует ограничивать выдачу россиянам шенгенских виз, в том числе многократных. Он отметил, что у государства остаются механизмы выдачи виз гражданам из стран, с которыми нет упрощенного визового режима.