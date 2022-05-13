ЕК назвала слабые стороны европейской обороны ЕК назвала слабыми сторонами европейской обороны нехватку вооружений и ПВО городов

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Еврокомиссия выявила серьёзные недостатки в европейской обороне на фоне снижения уровня безопасности ЕС в связи с ситуацией на Украине. По итогам анализа ЕК военных расходов в числе слабых сторон были названы нехватка вооружений и боеприпасов, противовоздушная оборона городов и отсутствие сети зашифрованной спутниковой связи, сообщает издание El Pais.

В ЕК отметили, что происходящее на Украине продемонстрировало негативные последствия низких затрат на оборону в мирное время. До украинского кризиса эта статья расходов сообщества составляла порядка €200 млрд в год. Она может вырасти на €60 млрд и это будет самым значительным увеличением оборонных расходов со времён Второй мировой войны.

В комиссии также указали на то, что наращивание военных расходов может оказаться малоэффективным, если будет осуществляться странами сообщества отдельно друг от друга. Власти ЕС намерены представить на предстоящих саммитах ряд предложений по сотрудничеству в оборонной политике. Например, в ЕК считают, что совместная закупка вооружений должна стать нормой, а также предлагают отказаться от запрета Европейскому инвестиционному банку финансировать оборонный сектор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине может затянутся на месяцы и годы. По его словам, Киеву необходимо больше тяжёлого вооружения, поэтому Запад должен ускорить его поставки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.