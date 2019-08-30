https://static.news.ru/photo/9dd9d4da-cb27-11e9-8f88-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что оппозиция вводит в заблуждение лидеров стран Евросоюза, заявляя о возможности передачи парламенту контроля за процессом Brexit.

Боюсь, что большинство наших друзей и партнёров думают, что Brexit может быть остановлен и что Британия может управляться парламентом. Всё это снижает вероятность получить те условия сделки, которые нам нужны, — цитирует РИА Новости Джонсона, сделавшего заявление местным журналистам.

Ранее News.ru писал, что глава британского правительства заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября. При этом, как отмечал политик, расставание с объединённой Европой состоится вне зависимости от обстоятельств. Премьер считает, что выход из ЕС — «фундаментальное решение» жителей Великобритании, поэтому он потребовал от политиков уважать результаты референдума.

Также сообщалось, что Джонсон принял решение приостановить работу местного парламента до 14 октября. Такой шаг многие тут же увязали с планами политика по Brexit — выходу Соединённого Королевства из Евросоюза, намеченного на 31 октября.