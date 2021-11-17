Джонсон предостерёг Кремль от «военной авантюры» у границ Украины и Польши

«Военный авантюризм» России у границ Украины и Польши станет для неё «трагической ошибкой», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на слушаниях перед избранным комитетом парламента. По его мнению, всё, что нужно сделать, — это дать Кремлю понять, что цена таких просчётов будет огромной, передаёт РИА Новости.

Всё что, мы должны сделать, — это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчётов на границе как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля — думать, что можно что-то получить военным авантюризмом, — высказал мнение премьер.

Ранее Борис Джонсон сказал, что страна поддерживает суверенитет Украины не потому, что выражает враждебность по отношению к России, а из-за «приверженности» к демократии и свободе. Также о нежелании быть враждебно настроенными к России заявили министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников. По их словам, они обеспокоены «активностью» Москвы на границе с Украиной. Главы оборонных ведомств двух стран также отметили «неоспоримость» территориальной целостности Украины.

Все эти заявления были сделаны на фоне появившихся в британских СМИ информации о том, что Лондон готов перебросить на Украину до 600 бойцов спецназа из-за якобы готовящегося вторжения России.