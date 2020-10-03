Джонсон посоветовал Трампу слушаться врачей

https://static.news.ru/photo/2463ae6a-063f-11eb-9f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для того чтобы президент США Дональд Трамп вылечился от диагностированного у него ранее COVID-19, необходимо следовать рекомендациям врачей.

Об этом сообщает Reuters. По его данным, Джонсон выразил уверенность в том, что американский лидер «будет в порядке».

Что ему нужно, так это следовать совету врачей, — подчеркнул британский премьер.

Он отметил, что Трампу оказывается лучшая медицинская помощь. Кроме того, президент США, по мнению Джонсона, получает только лучшие медицинские рекомендации, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп пока не пошёл на поправку, но медики оценивают его состояние с «осторожным оптимизмом», рассказал его лечащий врач Шон Конли.