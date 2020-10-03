Джонсон посоветовал Трампу слушаться врачей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для того чтобы президент США Дональд Трамп вылечился от диагностированного у него ранее COVID-19, необходимо следовать рекомендациям врачей.
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Что ему нужно, так это следовать совету врачей, — подчеркнул британский премьер.
Он отметил, что Трампу оказывается лучшая медицинская помощь. Кроме того, президент США, по мнению Джонсона, получает только лучшие медицинские рекомендации,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп пока не пошёл на поправку, но медики оценивают его состояние с «осторожным оптимизмом», рассказал его лечащий врач Шон Конли.
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