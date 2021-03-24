Джонсон о вакцинации в Британии: «Капитализм и жадность»

https://static.news.ru/photo/e450256a-8cb7-11eb-9092-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Успех программы вакцинации населения Великобритании обусловлен капитализмом и жадностью. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе закрытой видеоконференции с членами Консервативной партии.

Причина, по которой у нас есть успех с вакцинами, — из-за капитализма, из-за жадности, друзья, — цитирует главу правительства The Sun.

Джонсон добавил, что сожалеет о сказанном, и попросил участников конференции забыть его слова.

Источники издания в британском кабмине пояснили, что Джонсон не имел в виду проблемы между Соединённым Королевством и Евросоюзом по поводу поставки вакцин от COVID-19. Говоря о «капитализме», премьер подразумевал, что фармкомпании сумели наладить быстрое производство, стремясь поскорее получить прибыль.

Ранее NEWS.ru писал, что Джонсон порекомендовал британцам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса. Он также подчеркнул, что прививочная кампания, разработка и производство вакцин являются международными проектами и требуют сотрудничества с другими государствами.