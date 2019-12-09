https://static.news.ru/photo/0c6ee052-19a7-11ea-846e-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает грядущие выборы судьбоносным моментом для истории страны.

По его словам, 12 декабря британцам предстоит невероятно суровый выбор.

Это выбор между движением вперёд с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из ЕС, или проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов, — заявил он.

При этом британский премьер отказался отвечать на вопрос, покинет ли он должность в случае неблагоприятного для него исхода голосования. В ответ Джонсон сообщил, что собирается «сконцентрироваться» перед голосованием, так как считает, что именно этого «ожидает народ».

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Великобритании назвал 31 января 2020 года крайней датой выхода страны из Евросоюза в случае, если правящая Консервативная партия выиграет на декабрьских выборах в парламент.