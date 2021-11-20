Двух украинцев задержали в Литве за перевозку нелегальных мигрантов

Двое граждан Украины задержаны в Литве за незаконную перевозку нелегальных мигрантов. Они доставляли беженцев на машинах с польскими номерами и были остановлены во время контрольного рейда в Шальчининкском и Вилкавишкском районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу охраны госграницы при МВД Литвы.

Отмечается, что в обоих случаях задержанные украинцы перевозили в своих машинах по семь нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву с территории Белоруссии. Их размещают в центрах приёма, где ожидают решения по просьбе о предоставлении убежища. До его вынесения беженцы не имеют права свободного передвижения по стране.

Задержанным грозит штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Россия причастна к миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Он уверен, что нелегалы попадают в Минск через Москву.