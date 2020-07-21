Двух россиян приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевоз нелегалов

В Греции к 253 годам колонии каждый приговорены двое российских моряков. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении греческой границы.
Об этом
По их словам, они прибыли в Турцию, куда их пригласили для работы на круизной яхте и перевозки туристов. Яхта постоянно ломалась, о чём моряки и сообщили работодателю.
В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт, — рассказал Мельников.
В результате сотрудники береговой охраны, остановившие судно, обнаружили нелегалов, россияне были задержаны.
По словам Мельникова, суд не обратил внимание на доводы россиян, назначенный адвокат почти не общался с ними, а российский консул не пришёл на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников. Сейчас семьи моряков собирают деньги в соцсетях на оплату адвокатов. У одного из задержанных малолетний ребёнок, у другого тяжело болеет мать.
Правозащитник отметил, что зачастую граждане ЕС и Турции в Греции по аналогичным обвинениям освобождаются от наказания благодаря положениям Конвенции по борьбе с нелегальной миграцией, согласно которым лицо, введённое в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что на борту похищенного судна, принадлежащего компании Curacao Trader Shipping, находились семеро россиян.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен