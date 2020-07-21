Двух россиян приговорили в Греции к 253 годам колонии за перевоз нелегалов

https://static.news.ru/photo/459ac612-cb62-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Греции к 253 годам колонии каждый приговорены двое российских моряков. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, торговле людьми и незаконном пересечении греческой границы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. По его словам, по УК РФ этот срок соответствует примерно 20 годам лишения свободы. Правозащитник отметил, что огромный срок, полученный россиянами, объясняется тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, ещё к этому добавлены наказания за иные преступления. Мужчины свою вину не признали.

По их словам, они прибыли в Турцию, куда их пригласили для работы на круизной яхте и перевозки туристов. Яхта постоянно ломалась, о чём моряки и сообщили работодателю.

В назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и нелегалы поднялись на борт, — рассказал Мельников.

В результате сотрудники береговой охраны, остановившие судно, обнаружили нелегалов, россияне были задержаны.

По словам Мельникова, суд не обратил внимание на доводы россиян, назначенный адвокат почти не общался с ними, а российский консул не пришёл на судебное заседание, несмотря на настойчивые просьбы родственников. Сейчас семьи моряков собирают деньги в соцсетях на оплату адвокатов. У одного из задержанных малолетний ребёнок, у другого тяжело болеет мать.

Правозащитник отметил, что зачастую граждане ЕС и Турции в Греции по аналогичным обвинениям освобождаются от наказания благодаря положениям Конвенции по борьбе с нелегальной миграцией, согласно которым лицо, введённое в заблуждение работодателем или действующее в состоянии принуждения, не подлежит уголовной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Министерстве иностранных дел России подтвердили, что на борту похищенного судна, принадлежащего компании Curacao Trader Shipping, находились семеро россиян.