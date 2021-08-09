Дворецкий рассказал о запрещённых в королевской семье продуктах

Бывший дворецкий королевской семьи Великобритании Грант Харролд рассказал, какие продукты запрещено употреблять монархам. 43-летний шотландец пояснил, что любые морепродукты они не едят, так как существует вероятность отравиться. Об этом сообщает Express.

Это очень важно отказаться от употребления любых морепродуктов, когда участвуешь в публичных мероприятиях. Мы не хотим, чтобы член королевской семьи слёг с пищевым отравлением, особенно когда особа находится с визитом за границей, — заявил Харролд.

Тем не менее не все члены британской королевской семьи придерживаются этой диеты. Известно, что принц Чарлз делает исключение для моллюсков. При этом королева Елизавета II не любит морепродукты. По мнению издания, данный запрет стал бы большим сюрпризом для Меган Маркл, которая обожает морские продукты.

Ранее стало известно, что на британского принца Эндрю может вскоре подать в суд гражданка США Вирджиния Джуфре (Робертс). Она обвиняет наследника престола в изнасиловании. Исковое заявление будет основано на том, что Робертс была фактически передана Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для совершения с ней полового акта, когда она была младше 18 лет.