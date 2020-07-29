Две страны Евросоюза выразили готовность открыть границы для россиян

Хорватия и Мальта оказались единственными государствами ЕС, которые заявили о готовности принимать туристов из России.
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Ранее NEWS.ru сообщил, что Россия не вошла в скорректированный список стран, подготовленный властями ЕС, гражданам которым будет разрешён въезд на территорию Евросоюза с 1 августа. Изначально планировалось открыть границы для граждан 14 стран и Китая. Затем из перечня убрали Сербию и Черногорию. В списке, утверждённом Еврокомиссией 16 июля, значились Канада, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Грузия, Уругвай, Япония, Тунис, Алжир и Марокко.
Решение об открытии границ ЕС для граждан разных стран принимает Европейский совет.
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