Две страны Евросоюза выразили готовность открыть границы для россиян

https://static.news.ru/photo/8ed45df8-d183-11ea-aeee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Хорватия и Мальта оказались единственными государствами ЕС, которые заявили о готовности принимать туристов из России.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на свои источники. Остальные страны Евросоюза пока не готовы открывать границы россиян и намерены сохранить ограничения как минимум на первую половину августа, мотивируя это тем, что в РФ сохраняется высокий уровень выявления новых случаев COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Россия не вошла в скорректированный список стран, подготовленный властями ЕС, гражданам которым будет разрешён въезд на территорию Евросоюза с 1 августа. Изначально планировалось открыть границы для граждан 14 стран и Китая. Затем из перечня убрали Сербию и Черногорию. В списке, утверждённом Еврокомиссией 16 июля, значились Канада, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Грузия, Уругвай, Япония, Тунис, Алжир и Марокко.

Решение об открытии границ ЕС для граждан разных стран принимает Европейский совет.