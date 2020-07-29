Россия не войдёт в список стран, с которыми ЕС откроет границы

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Власти Евросоюза скорректировали список стран, гражданам которых будет разрешён въезд в союз с 1 августа. В этот списке не оказалось России. Как считают в Европе, ситуация с COVID-19 в России по-прежнему недостаточно благоприятна.

Как пишут «Ведомости», изначально планировать открыть границы для граждан 14 стран и Китая. Затем из перечня убрали Сербию и Черногорию. В списке, утверждённом Еврокомиссией 16 июля, значились Канада, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Грузия, Уругвай, Япония, Тунис, Алжир и Марокко.

Решение о запрете или разрешении на въезд в ЕС принимает Европейский совет на основании так называемых «белых списков», куда входят страны, для которых могут открыть границы. В Евросоюзе разработали два варианта «белого» списка с различными критериями эпидемиологической ситуации.

В первом варианте въезд предлагается разрешить тем странам, где число заражённых на 100 тысяч человек не превышает средний показатель по Европе и составляет примерно 16 человек за последние две недели. Во втором варианте страны, где 20 инфицированных на 100 тысяч жителей.

В ЕС отмечают, что «белый» список вряд ли будет расширен в ближайшее время.

Российские же границы пока остаются на замке, хотя ранее были введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Как писал NEWS.ru, с 1 августа РФ частично снимет запрет на международные авиаперелёты. Переговоры ведутся с 30 странами, однако пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией. Росавиация учитывает санитарно-эпидемиологические условия в тех государствах, с которыми будут восстановлены полёты, а также принцип взаимности.