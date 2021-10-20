Два украинских телеканала сообщили о давлении со стороны офиса Зеленского

Новостные телеканалы «Украина 24» и «UA: Первый» сообщили о давлении на редакции со стороны офиса президента Украины. Об этом в прямом эфире заявила ведущая Елена Чабак. Владимир Зеленский опроверг эту информацию, пишет РИА Новости.

По словам ведущей, первым об указаниях от офиса президента заявил ведущий программы «Свобода слова» Савик Шустер. Позднее с подобной проблемой столкнулся телеканал «Украина 24», представителям которого якобы поставили некие условия, на которые телевизионщики не согласились. До этого о давлении со стороны офиса президента Украины заявила ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук.

Сейчас депутаты «Слуги народа» появляются только в некоторых программах, где устраивают скандалы и срывают эфиры, — сказала Чабак.

В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что депутаты могут ходить или не ходить на эфиры, в офисе президента не согласовывают никаких «чёрных списков», а то, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства, выглядит странно. В то же время он подчеркнул, что готов решить проблему, обратившись с поручением к главе правящей фракции.

Ранее телеканал «112 Украина», закрытый указом президента страны Владимира Зеленского, заявил, что YouTube заблокировал их трансляцию под давлением украинских властей. Представители канала заявили, что «попытки уничтожить независимые СМИ» связаны с тем, что действующие власти не знают, как реагировать на стремительную потерю своей популярности.