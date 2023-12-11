В Польше сменили премьер-министра Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром страны

Сейм Польши избрал лидера «Гражданской коалиции» Дональда Туска премьер-министром страны, сообщает Reuters. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против — 201, ни один не воздержался.

Теперь Туск представит свой состав кабинета министров. Ожидается, что голосование за него пройдет уже 12 декабря. В этот же день Туск выступит перед парламентом с речью, в которой изложит планы своего правительства.

Он отказался от комфортной жизни, которую мог бы иметь после того, как был президентом Европейского совета, и вернулся, чтобы бороться за победу демократии, порядочности и справедливости, — сказал лидер Польской крестьянской партии (PSL) Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее правительству Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме Польши. На голосовании его поддержали всего 190 депутатов, 266 выступили против. Это стало возможным после того, как три оппозиционные партии — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — объединились против правящей фракции «Право и справедливость» и завоевали большинство в сейме.

Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007 — 2014 годах. Он ушел в отставку , чтобы возглавить Европейский Совет, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.