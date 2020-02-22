https://static.news.ru/photo/56aabcba-55f5-11ea-94f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/eokomarovskiy

Носить специальные маски на улице необязательно — вирус на воздухе рассеивается, рассказал жителям посёлка, где произошли беспорядки из-за приезда эвакуированных из Ухани соотечественников, врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Во время визита в Полтавскую область медик также пояснил, что заразиться коронавирусом можно от того, у кого есть симптомы заболевания, и это происходит при близком контакте, например, во время поцелуя. В зоне риска находятся пожилые люди, а у детей все случаи инфицирования — лёгкие, пояснил Комаровский.

В сложившейся ситуации мы боимся того, чего не надо бояться, — цитирует врача канал «112 Украина».

После визита в Новые Санжары Комаровский записал видео, в котором говорит, что ситуация «высосана из пальца». По его словам, местным жителям никто не объяснил, что такое коронавирус, и они испугались приезда в город спецтехники, а позже манипуляторы превратили мирный протест в беспорядки.

Как писал NEWS.ru ранее, ситуация в Новых Санжарах, где местные жители не хотят пускать на территорию посёлка эвакуированных из Китая украинцев, в настоящее время спокойная. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, ситуация в посёлке успокоилась, там не проводится никаких митингов против эвакуированных.