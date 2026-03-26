Республика Сербская Боснии и Герцеговины поддерживает Россию, ее президента Владимира Путина и специальную военную операцию, заявил глава правящей партии СНСД Милорад Додик в интервью РИА Новости. Он отметил, что такая позиция отражает настроения значительной части населения региона.

Наша поддержка с самого начала на стороне президента Путина, его команды, Российской Федерации и народа. СВО с самого начала получила поддержку нашего народа. <…> Эти вещи живут в нас и останутся жить, мы продолжаем твердо стоять на позиции поддержки президента Путина и РФ в достижении целей СВО, — сказал Додик.

Ранее лидер правящей в Республике Сербской партии заявил, что Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира. По его словам, Москва показывает свои возможности и вынуждена была начать спецоперацию, чтобы предотвратить подобные процессы на своей территории. Западу не удалось сделать с Россией то, что он сделал на Балканах. Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин опережает время и является цивилизационной новостью для мира.