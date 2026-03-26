26 марта 2026 в 09:17

Додик раскрыл отношение Республики Сербской к СВО

Милорад Додик Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Республика Сербская Боснии и Герцеговины поддерживает Россию, ее президента Владимира Путина и специальную военную операцию, заявил глава правящей партии СНСД Милорад Додик в интервью РИА Новости. Он отметил, что такая позиция отражает настроения значительной части населения региона.

Наша поддержка с самого начала на стороне президента Путина, его команды, Российской Федерации и народа. СВО с самого начала получила поддержку нашего народа. <…> Эти вещи живут в нас и останутся жить, мы продолжаем твердо стоять на позиции поддержки президента Путина и РФ в достижении целей СВО, — сказал Додик.

Ранее лидер правящей в Республике Сербской партии заявил, что Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира. По его словам, Москва показывает свои возможности и вынуждена была начать спецоперацию, чтобы предотвратить подобные процессы на своей территории. Западу не удалось сделать с Россией то, что он сделал на Балканах. Додик подчеркнул, что президент России Владимир Путин опережает время и является цивилизационной новостью для мира.

Песков ответил на вопрос об ограничении мобильного интернета в Москве
Три уголовных дела возбудили после стрельбы из арбалета в школе Челябинска
Директор челябинской школы впервые высказалась после ЧП со стрельбой
В MI6 раскрыли преимущество Ирана в противостоянии с США
Трое россиян попались на создании узла связи для украинского кол-центра
Китай обвинил одну из стран Азии во вторжении в зону военных учений
Российские экстремалы чудом спаслись на Камчатке
Врачи спасли 14-летнюю девочку, удалив ей гигантскую опухоль яичника
ВС России разнесли маршрут доставки военных грузов для ВСУ из Европы
Названо число пострадавших при нападении на школу в Челябинске
«Ежедневное поражение»: ВСУ остались без ротации под Харьковом
Российская делегация прибыла в азиатскую страну ради «нефтяного» спасения
В Великобритании назвали сроки начала наземной операции США в Иране
Тьма накрыла одну из областей Украины
Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал
Озвучено истинное отношение американцев к войне с Ираном
В Челябинске раскрыли подробности стрельбы из арбалета в местной школе
Почти 150 тыс. тонн нефти едва не вспыхнули в Черном море из-за дронов
«Не останется топлива»: в России оценили «игры» Британии в перехватчиков
Семилетний мальчик провалился под лед и погиб в Красноярском крае
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

