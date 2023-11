Один из идеологов Brexit, британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с начинкой из четырех половых органов — барана, быка, свиньи и крокодила — во время реалити-шоу I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! («Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!»), сообщает издание Daily Mail. По правилам шоу участники должны проходить неприятные испытания для победы своей команды.