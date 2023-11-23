«До чего докатился»: вдохновитель Brexit съел четыре пениса Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с половыми органами животных

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Найджел Фарадж

Один из идеологов Brexit, британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с начинкой из четырех половых органов — барана, быка, свиньи и крокодила — во время реалити-шоу I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! («Я знаменитость... Вытащите меня отсюда!»), сообщает издание Daily Mail. По правилам шоу участники должны проходить неприятные испытания для победы своей команды.

Фарадж в ходе игры еще попробовал верблюжье и коровье вымя, а также ферментированный плод нони, известный под названием «рвотный фрукт». Поедая его, Фарадж прокомментировал это фразой: «До чего докатился».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее обратился к правительству с целью создания плана по восстановлению отношений королевства с Евросоюзом после Brexit. Британцы намерены усилить сотрудничество с ЕС в сферах обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Лондон и Брюссель могут начать более тесно сотрудничать в сфере безопасности, поскольку армии Великобритании и Франции считаются самыми мощными в Европе. Кроме того, Великобритания заинтересована в более тесном сотрудничестве с ЕС в экспорте оборонных товаров. По данным агентства, таким образом Британия намерена урезать объем торговли в оборонном секторе неевропейских стран с Россией и Китаем.