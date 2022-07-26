В ДНР заявили, что в Донбассе не осталось профессиональных бойцов ВСУ Замминистра информации ДНР: в Донбассе не осталось профессиональных украинских военных

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Профессиональных украинских военных в Донбассе не осталось, в плену у союзных сил сейчас находится больше 10 тысяч человек, сообщил в эфире «Соловьев Live» первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Он также отметил, что среди пленных есть те, кто хочет вступить в ряды военных ДНР и ЛНР.

В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось, они все погибли или в плену, — сказал Безсонов.

По его словам, поставки американских РСЗО HIMARS играют союзным войскам на руку. Военные ДНР и ЛНР научились работать с захваченными комплексами, поэтому американцы таким образом косвенно помогают улучшить боеспособность союзных войск, пояснил Безсонов.

Ранее New York Times сообщила, что боевой дух ВСУ снижается из-за набора в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также из-за отказа желающим. Издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за «тайной и произвольной» выдачи повесток. А жители приграничных с Россией районов отказываются служить в украинских войсках, так как поддерживают РФ. Также сообщается об «усталости» солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев.