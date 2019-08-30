https://static.news.ru/photo/91e4d678-ccc3-11e9-be6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Руководство Горловки (территория самопровозглашённой Донецкой народной республики) сообщило об использовании вооружёнными силами Украины ударных беспилотников. Киевские войска применяют боеприпасы против гражданского населения, заявил глава местной администрации Иван Приходько.

По его словам, БПЛА сбросили на населённый пункт восемь самодельных снарядов с нарисованными эмблемами батальона «Азов». Чиновник добавил, что армия Незалежной «выжигает в день по два-три дома», пишет « Интерфакс ».

Целенаправленно охотились за людьми, сбрасывали на жилые кварталы, на автогаражный кооператив. Оператор беспилотника видел рабочих на крыше гаража и начал непосредственно за ними охоту, — пояснил Приходько.

Глава администрации отметил, что перемирие киевской стороной не соблюдается и что ежедневно на линии соприкосновения погибают военнослужащие Народной милиции ДНР.

Ранее News.ru сообщал, что представители ОБСЕ и оперативная группа из ДНР попали под обстрел украинской армии. По предварительным данным, бойцы ВСУ вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия.