Die Welt: Кулеба вышел из себя в разговоре с министром обороны ФРГ Ламбрехт

Дмитрий Кулеба / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вышел из себя во время разговора с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт, передаёт немецкая газета Die Welt. Кулеба призвал Германию как можно скорее поставить на Украину боеприпасы, либо «тема закрыта».

Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя, — пишет немецкая газета.

Издание отмечает, что примерно три недели назад Германия пообещала передать Украине немецкие танки Gepard, однако этого до сих пор не случилось. Передача не состоялась из-за отсутствия боеприпасов, пишет Die Welt.

Согласно тексту статьи, Германия пытается найти способы получить эти боеприпасы, однако Швейцария, их производитель, отказывается от экспорта ввиду своего нейтралитета в международных конфликтах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника в критический момент военных действий в Донбассе. Он добавил, что миссия гражданских советников ЕС вернулась в Киев для поддержки организации контроля границ и расследования военных преступлений.