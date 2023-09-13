«Дети включатся»: политолог рассказал о последствиях нехватки солдат в ВСУ Политолог Дацюк допустил вероятность призыва подростков в ВСУ

Фото: МО Украины

Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины может вынудить Киев призвать детей, заявил украинский политолог и философ Сергей Дацюк в интервью YouTube-каналу «Александр Шелест». По его мнению, на такой шаг правительство страны пойдет в том случае, если конфликт с Россией затянется. В конечном счете участие в боевых действиях будут принимать все, вне зависимости от возраста, считает он.

Если мы деремся до конца, то мы деремся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются. Есть страны, которые это продемонстрировали, вы от этого никуда не денетесь, — заявил Дацюк.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в ужасном состоянии. По его мнению, украинская армия не в состоянии отрезать Крымский полуостров от остальной части России или захватить его. При этом он подчеркнул, что Россия не станет сдерживаться, если ВСУ приблизятся к побережью.

Британский генерал Патрик Сандерс частично разделяет мнение Макгрегора. Он отметил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с дронами из-за большого количества ошибок операторов. Генерал подчеркнул, что 40% потерь беспилотников связаны именно с неумелыми действиями украинских военнослужащих.