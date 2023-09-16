Десятки тысяч израильских паломников заполонили улицы украинской Умани

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Свыше 35 тысяч израильских паломников прибыли в украинскую Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). В городе находится могила рабби Нахмана — основателя брацлавского хасидизма. На кадрах, публикуемых жителями Умани, тысячи паломников танцуют на улицах, мешая проезду автомобилей.

По данным МВД Украины, правоохранительные органы вынуждены работать в круглосуточном режиме. На помощь им прибыли полицейские из Израиля. На время праздника в Умани введен запрет на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, пиротехники и холодного оружия.

Финансовую поддержку паломникам оказывает правительство Израиля. При этом власти страны предупредили граждан, что поездка на Украину сопряжена с определенными рисками.

Еврейский Новый год празднуется два дня подряд в новолуние осеннего месяца. Согласно национальному календарю, в Израиле наступил 5784-й год.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником. Глава государства пожелал им здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо страны. Праздник знаменует собой начало года, который дарует радость и надежду, говорится в поздравлении президента.