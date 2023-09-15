Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, указано в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Российский лидер пожелал здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России.

Знаменуя начало нового года в иудейском календаре, он призывает верующих к покаянию, дарует им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания, — сообщается в поздравлении.

Рош ха-Шана — это праздник еврейского Нового года. Он празднуется два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

9 сентября Президент России поздравил россиян с Днем Москвы. Он принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвященном празднованию 876-й годовщины основания столицы.

Глава государства подчеркнул, что столица достойно отвечает на сложные вызовы, ни на шаг не отступая от реализации масштабных программ развития. Путин отметил, что достижения Москвы впечатляют и меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис.