Путин поздравил россиян с Днем Москвы

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравляет москвичей с Днем города на церемонии в комплексе «Зарядье»

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Москвы. Он принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвященном празднованию 876-й годовщины основания столицы. Трансляция велась на сайте Кремля.

От души поздравляю всех вас, всех москвичей и всех граждан нашей большой страны с праздником — с Днём Москвы, с днём нашей прекрасной, величавой и в то же время молодой столицы, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что столица достойно отвечает на сложные вызовы, ни на шаг не отступая от реализации масштабных программ развития. Путин отметил, что достижения Москвы впечатляют и меняют представление о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис.

Президент также отметил активное строительство в Москве. Он обратил внимание на то, что тысячи москвичей ждут переезда из старых пятиэтажек.

Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в столице. Кроме того, они дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4), ставшему самой протяженной столичной железнодорожной веткой.