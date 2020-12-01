Десятки городов в Польше отключили освещение в рамках акции протеста

Уличное освещение на популярных улицах и площадях нескольких десятков польских городов одновременно выключилось вечером 1 декабря.
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Недовольство региональных властей также вызывают планы кабмина наложить вето на новый бюджет ЕС из-за привязки выделения европейских средств к соблюдению правовых норм. В администрациях польских городов опасаются, что действия правительства приведут к остановке поступлений из европейских фондов.
Участники протестной акции уверяют, что освещение выключается выборочно, не создавая помех жителям городов.
Жители Польши ранее протестовали из-за решения Конституционного суда признать несоответствующей основному закону норму, разрешающую аборт в случае патологии плода. В Варшаве полиция применяла спецсредства для разгона митингов. Как передавал NEWS.ru, мэр польской столицы Рафал Тшасковский пригрозил оставить правоохранителей без зарплат за жестокость, проявленную в столкновениях с протестующими.