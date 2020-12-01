Десятки городов в Польше отключили освещение в рамках акции протеста

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25 человек принимали участие в секс-вечеринке в Брюсселе, среди них дипломаты иностранных государств и как минимум один депутат Европарламента. Местные полицейские задержали их за нарушение карантина, введённого из-за коронавируса.

Мероприятие проходило 27 ноября в баре в самом центре города, в десяти метрах от участка полиции. При этом в бельгийской столице из-за COVID-19 запрещены работа питейных заведений и проведение вечеринок....