16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Десятки городов в Польше отключили освещение в рамках акции протеста

19:43, 01 декабря 2020 12
Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Уличное освещение на популярных улицах и площадях нескольких десятков польских городов одновременно выключилось вечером 1 декабря.

Как передаёт радиостанция RMF FM, акция продлится час. Таким образом городские власти протестуют против ограничения возможности органов местного самоуправления распоряжаться налоговыми поступлениями. В акции принимают участие столица страны Варшава, Краков, Кельце, Эльблонг, Гливице, Белосток, Вроцлав, Катовице и ряд других городов.

Недовольство региональных властей также вызывают планы кабмина наложить вето на новый бюджет ЕС из-за привязки выделения европейских средств к соблюдению правовых норм. В администрациях польских городов опасаются, что действия правительства приведут к остановке поступлений из европейских фондов.

Участники протестной акции уверяют, что освещение выключается выборочно, не создавая помех жителям городов.

Жители Польши ранее протестовали из-за решения Конституционного суда признать несоответствующей основному закону норму, разрешающую аборт в случае патологии плода. В Варшаве полиция применяла спецсредства для разгона митингов. Как передавал NEWS.ru, мэр польской столицы Рафал Тшасковский пригрозил оставить правоохранителей без зарплат за жестокость, проявленную в столкновениях с протестующими.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео