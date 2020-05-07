Депутаты Верховной рады поругались из-за «хитросделанной» партии Зеленского

https://static.news.ru/photo/daf8c658-906d-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Словесная перепалка произошла в Верховной раде из-за роли пропрезидентской партии «Слуга народа» в политической и общественной жизни Украины. Представитель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко упрекнула движение в лицемерии.

Конфликт произошёл перед голосованием за законопроект «О защите населения от инфекционных болезней».

В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое — это политические дивиденды. <...> Говорят сейчас о политических дивидендах 300-процентной надбавки врачам, не зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки, — цитирует Геращенко «Страна.ua».

Она также напомнила, что годом ранее сторонники Зеленского обещали «учителям четыре тысячи долларов и уже об этом забыли».

При этом, предположила Геращенко, «хитросделанная фракция» пытается оставить без социальных выплат и врачей.

После этого слово взял депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Он попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право кто-либо из депутатов называть фракцию своих политических оппонентов «хитросделанной» и «не является ли этот самый депутат хитросделанным».

Несмотря на конфликт, законопроект о дополнительных гарантиях прав медицинским работникам, которые заняты в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний, был принят. Документ, в частности, приравнивает выплаты медикам, которые заразились коронавирусом, к выплатам участников боевых действий.

Для того чтобы обсудить нормы социальной поддержки, депутаты, как писал NEWS.ru, собрались на внеочередное заседание. Законопроект подготовили депутаты от партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «Доверие». Однако собраться для принятия новых норм вне графика потребовали депутаты от «Европейской солидарности».