Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу

https://static.news.ru/photo/2254f60c-2150-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

С такой позицией, которую имеет президент США Джо Байден, назвавший в телеинтервью своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей», нельзя вести договоры по Донбассу в нормандском формате. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

В эфире украинского телеканала «1+1» Бойко заявил , что вопросом про «убийцу» журналисты просто «подловили» Байдена.

А что касается ответа на вопрос, является ли Путин «убийцей», а как вы собираетесь вести переговоры в «нормандском формате» с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то или обзывать? — сказал Крылов.

Ранее в одном из телеинтервью президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей своего российского коллегу Владимир Путин.

В ответ на это Москва вызвала на родину посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вопрос возвращения Антонова в США пока не решён. Окончательный вердикт на эту тему вынесет Владимир Путин. Об этом писал NEWS.ru.