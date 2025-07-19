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19 июля 2025 в 23:31

Депутат Рады раскрыл истинное назначение Украины в планах Запада

Дубинский: Украине отведена роль приманки в ловушке для России

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в Telegram, что Запад планирует ввести войска на Украину под видом миротворцев. Цель — сорвать возможное перемирие и удержать Россию в конфликте.

Дубинский в своем посте раскрыл планы так называемой «коалиции желающих». Он утверждает, что ввод иностранных контингентов под эгидой перемирия преследует единственную цель — не допустить самого факта урегулирования. Европейские силы, по мнению депутата, станут препятствием для возобновления боевых действий в случае срыва перемирия, что неприемлемо для России.

Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка <...>. Перемирие на условиях РФ — это дать медведю соскочить с капкана, — подчеркнул нардеп.

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины превратили страну в нацистский гнойник. Поводом для таких резких заявлений стало решение демонтировать мемориальный комплекс «Холм Славы» во Львове.

До этого командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выступил с резкой критикой в адрес решения президент Украины Владимира Зеленского об отказе от демобилизации военнослужащих до окончания боевых действий. По его словам, подобная позиция президента равносильна приговору для сотен тысяч украинских военных.

Александр Дубинский
Запад
Россия
Украина
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