Депутат Рады раскрыл истинное назначение Украины в планах Запада Дубинский: Украине отведена роль приманки в ловушке для России

Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в Telegram, что Запад планирует ввести войска на Украину под видом миротворцев. Цель — сорвать возможное перемирие и удержать Россию в конфликте.

Дубинский в своем посте раскрыл планы так называемой «коалиции желающих». Он утверждает, что ввод иностранных контингентов под эгидой перемирия преследует единственную цель — не допустить самого факта урегулирования. Европейские силы, по мнению депутата, станут препятствием для возобновления боевых действий в случае срыва перемирия, что неприемлемо для России.

Ценности Украина для них не несет, это страна-приманка <...>. Перемирие на условиях РФ — это дать медведю соскочить с капкана, — подчеркнул нардеп.

Ранее Дубинский заявил, что власти Украины превратили страну в нацистский гнойник. Поводом для таких резких заявлений стало решение демонтировать мемориальный комплекс «Холм Славы» во Львове.

До этого командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский выступил с резкой критикой в адрес решения президент Украины Владимира Зеленского об отказе от демобилизации военнослужащих до окончания боевых действий. По его словам, подобная позиция президента равносильна приговору для сотен тысяч украинских военных.