Депутат Рады Новинский излечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ed786a4-8e9d-11ea-97ad-fa163e074e61_660.jpg Вадим Новинский Фото: novynskyi/facebook.com

Народный депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский вылечился после заражения коронавирусом.

По словам парламентария, он получил отрицательный результат ПЦР-теста и теперь абсолютно здоров, пишет РИА Новости.

О заболевании Новинского стало известно 15 апреля. После контакта с заражёнными депутат решил сдать тест, который показал положительный результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушёл на самоизоляцию после получения положительного теста на коронавирусную инфекцию. Заболевание у него протекает бессимптомно.