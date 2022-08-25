Деньги сына Януковича раздадут бойцам ВСУ Суд в Украине изъял более $8 млн у сына Януковича и направил их на нужды ВСУ

Фото: МО Украины

Суд в Украине постановил конфисковать более $8 млн у сына бывшего президента страны Виктора Януковича, Александра Януковича, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что изъятые средства будут направлены на нужды украинских разведчиков — для них будет закуплена спецтехника.

Собрав надлежащую доказательную базу, сотрудники офиса генпрокурора Украины инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению старшего сына бывшего президента Украины Виктора Януковича. В частности, средства публичного акционерного общества «Всеукраинский банк развития» в размере 304 млн гривен (~$8,13 млн. — NEWS.ru), — говорится в сообщении ведомства.

Ранее совет Евросоюза внес Януковичей в список санкций, связанных со спецоперацией России. Александр Янукович был внесен в санкционный список за осуществление сделок с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Янукович призывал сограждан принять решение, хотят ли они сражаться до последнего или спасти хотя бы остатки страны. Экс-президент подчеркнул, что как никогда требуется адекватная оценка ситуации и учет самых разных мнений жителей. Он также добавил, что нынешним властям нужно дать возможность всем желающим выразить «конструктивные предложения и дать миру шанс».