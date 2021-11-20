Действующий президент Румен Радев лидирует на выборах в Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев лидирует во втором туре выборов главы государства. После обработки 69,67% протоколов он набирает 66,57% голосов избирателей, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Согласно опубликованным данным, из тех, кто пришёл на участки, за Радева проголосовали 1 052 842 человека. Его соперник по выборам — ректор Софийского университета Анастас Герджиков — набирает более чем в два раза меньше голосов. За него проголосовали 505 417 человек, или 31,96%. Ректор уже признал своё поражение, и заявил, что уходит из политики.

Против всех высказались 1,47% избирателей. Второй тур президентских выборов прошёл в Болгарии 21 ноября без серьёзных нарушений.

Ранее стало известно, что Румен Радев получил 49,41% голосов на выборах главы государства, состоявшихся 14 ноября. Этого оказалось недостаточно для победы в первом туре. Второе место занял представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, которого поддержали 22,82% избирателей. Явка на выборах не превысила 40%.