Датские ритейлеры ввели норму продаж растительного масла Berlinske: датские ритейлеры ввели норму продаж растительного масла из-за сокращения поставок

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В Дании на фоне сокращения поставок, произошедщих из-за конфликта на Украине, несколько крупных сетей продуктовых магазинов установили ограничение на количество растительного масла, которое можно приобрести за один день. В их числе крупнейшая продуктовая компания страны Coop Denmark, Rema 1000 т Sailing Group. Об этом сообщила газета Berlinske.

Ритейлер Coop, владеющий датскими сетями Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'brugsen, Brugsen, Irma и насчитывающий 1200 магазинов по всей стране, установил потолок в три бутылки масла на клиента в день.

В Rema1000 можно купить не более трех литровых бутылок масла в день... Такое же ограничение введено в Salling Group, — сообщает газета.

Руководитель отдела коммуникаций Rema 1000 собщил изданию, что спецоперация РФ на Украине привела к сокращению поставок, поэтому, «хотя мы не распродали всё, спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения».

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что цена на медикаменты во многих регионах России выросла из-за необъяснимой жадности коммерсантов, Руководитель надзорного органа потребовал от подчинённых продолжать мониторинг цен на лекарства.

В свою очередь, глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. По его словам, основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия.