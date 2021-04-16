Датская чиновница упала в обморок во время пресс-конференции по вакцинации

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Глава агентства по лекарствам Дании Таня Эриксен внезапно потеряла сознание во время пресс-конференции, посвящённой отказу от использования в стране вакцины производства компании AstraZeneca.

Эриксен упала в обморок во время выступления министра здравоохранения, которыл в тот момент объяснял причины отказа от вакцины. Женщине оказали первую помочь, за кадром вызвали медиков. Пресс-конференцию пришлось отменить. Как сообщает местный телеканал TV2, Эриксен благополучно доставили в больницу, она чувствует себя гораздо лучше. Причина обморока не уточняется.

Ранее стало известно, что жители Дании больше не получат ни одной прививки AstraZeneca. Вакцинацию этим препаратом полностью прекратили во всех возрастных группах. Как 14 апреля сообщило управление по здравоохранению страны, британско-шведская вакцина несёт реальные угрозы для пациентов.

Как писал NEWS.ru, 55 человек скончались в Швейцарии после прививок от коронавируса. При этом все летальные исходы не связаны с вакцинами, поскольку пациенты имели сопутствующие заболевания.