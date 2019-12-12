https://static.news.ru/photo/26cd8516-1cfe-11ea-b65b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Глава Минэнерго Дании Дан Ёргенсен сообщил, что правительство решило построить искусственный остров с крупным парком ветрогенераторов, чтобы обеспечить поступление возобновляемой энергии в королевство.

С помощью этого острова мы сможем производить возобновляемую энергию в значительном объёме и сохранять её, — отметил политик.

Проект обойдётся в 200–300 млрд крон ($30–45 млн). Он будет на 90% профинансирован за счёт частных инвесторов. Парк ветряков запустят в эксплуатацию до 2030 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, жители острова Иерро, входящего в состав Канарского архипелага, полностью перейдут на использование природных возобновляемых источников энергии.