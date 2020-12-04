Дания полностью прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

https://static.news.ru/photo/a27cd150-361e-11eb-b258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство и парламент Дании приняли решение полностью прекратить добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году. Это решение отменяет запланированный восьмой раунд выдачи лицензий и все будущие тендеры.

Мы ставим окончательную точку на эре ископаемых, — приводит Reuters слова министра по делам климата Дана Йоргенсена.

Это решение обойдется стране примерно в 13 млрд крон ($2,1 млрд). При этом условия для нефтегазовых компаний, работающих в настоящее время в датских водах, останутся неизменными до остановки добычи.

Как рассказал Йоргенсен в интервью Financial Times, Дания надеется «показать пример» другим странам, побудив их также отказаться от производства ископаемого топлива.

Власти Дании намерены к 2050 году стать «климатически нейтральной страной». Для этого уже запланировано к 2030 году сократить выбросы загрязняющих веществ на 70%, информирует «Экономика сегодня».

Ранее президент России Владимир Путин предрёк рост спроса на нефть. По его словам, мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%, писал NEWS.ru.