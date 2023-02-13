Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar

Фото: Henning Bagger/EPA/TASS

Самоходная артиллерийская установка «Цезарь»

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar, сообщается в Twitter Минобороны Украины. В министерстве заявили, что приветствуют этот шаг и ожидают, что другие страны последуют примеру Дании.

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, который знает, что наша борьба — это борьба Европы. Спасибо, Дания! — сказано в сообщении.

Ранее Daily Mail сообщила, что Великобритания передала Украине все 30 имевшихся у нее самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 и неожиданно столкнулась с нехваткой гаубиц. Минобороны Великобритании подчеркнуло, что ведет поиски орудий K9 Thunder (Южная Корея) и Archer (Швеция), чтобы вооружить артиллерию заново. В противном случае армия королевства может оказаться в уязвимом положении, говорится в материале.

В свою очередь посол Эстонии на Украине Каймо Кууска заявил, что страна передаст Украине все свои гаубицы калибра 155 мм. По информации издания «Страна.ua», речь идет о гаубицах FH-70, у Эстонии 24 таких артиллерийских орудия.

Кроме того, правительство Эстонии приняло решение направить Киеву пакет военной помощи общей стоимостью €113 млн. Украина получит артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые гранатометы Carl Gustaf М2 с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.