Дания не будет истреблять всех норок из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/348c0afa-2500-11eb-9ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Hicken/blickwinkel/Global Look Press

Власти передумали отправлять на убой всех норок на зверофермах Дании из-за вероятности передачи мутировавшей формы COVID-19 от них к человеку. Об этом заявил министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Йенсен.

Сейчас мы делаем всё, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, — приводит слова чиновника ТАСС.

Йенсен подчеркнул, что решение о массовом забое пересмотрено.

Накануне правительство Дании извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение об истреблении этих животных. Премьер-министр Метте Фредериксен отметила, что на это нет юридических оснований.

Восприимчивость норок к коронавирусу ранее подтвердили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 214 случаев передачи коронавирусной инфекции от норок человеку выявлено в Дании. Такие данные опубликовал датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. О том, что COVID мутировал и передаётся от норок человеку, ранее сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован. Если бы власти в итоге решили истребить норок, то погибнуть должно было 17 млн животных.

Как писал NEWS.ru, в России не выявили ни одного заражения норок коронавирусом.