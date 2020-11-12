В России не выявили ни одного заражения норок коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ef991832-24ed-11eb-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Россия не зарегистрировала ни одного случая заражения норок коронавирусной инфекцией, при этом меры профилактики на скотоводческих предприятиях усилены. Об этом рассказала советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

На всех предприятиях усилены санитарные меры, введены соответствующие требования и правила, — цитирует Мелано корпоративное издание ведомства «Ветеринария и жизнь».

Разведением норок в России занимаются 22 предприятия в 14 регионах. Маточное поголовье, по данным специалистов, составляет около 300 тыс. особей.

Все зверофермы работают в закрытом режиме. Въезд и вход посторонним лицам запрещён. Действует строгая пропускная система. Проходные на фермах оборудованы необходимыми дезинфекционными средствами, — рассказала директор Национальной ассоциации звероводов Надежда Зубкова.

Она рассказала, что случаи заражения COVID встречались среди сотрудников ферм, но они не были связаны с производственной деятельностью.

Как писал NEWS.ru, правительство Дании извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение об истреблении этих животных, которые якобы могут заразить людей мутировавшим коронавирусом. Ранее Великобритания закрыла границы для въезжающих из Дании из-за COVID у норок в этой стране.

В Датском королевстве было выявлено 214 случаев передачи коронавирусной инфекции от норок человеку. Такие данные опубликовал датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных.