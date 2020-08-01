COVID-19 впервые диагностировали в окружении канцлера Австрии

https://static.news.ru/photo/9d6c396e-d406-11ea-9a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) впервые выявили среди сотрудников ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. По предварительным данным, заболел помощник в кабмине политика.

Руководитель правительства и ряд других чиновников уже сдали тесты на COVID-19. Часть из них оказались отрицательными. Результат остальных анализов ещё неизвестен, передаёт газета Kronen Zeitung. Журналисты отмечают, что команда канцлера собирается сохранять спокойствие. Большая часть персонала перешла на удалённую работу.



По данным на 1 августа 2020 года, в Австрии зарегистрировали свыше 21 тысячи пациентов с COVID-19. Умерли 718 граждан. Поправилось около 19 тысяч заразившихся.

Накануне стало известно, что японские специалисты за минувшие сутки выявили в Токио 472 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Показатель стал рекордным для суточной заболеваемости в столице. Второй день подряд в мегаполисе фиксируют свыше 400 пациентов с подтверждённым COVID-19. Накануне, 31 июля 2020 года, в городе недуг обнаружили у 463 граждан.

За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259. Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Далее идут Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно. Россия — на четвёртой строчке. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.

В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.