COVID-19 впервые диагностировали в окружении канцлера Австрии

Случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) впервые выявили среди сотрудников ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. По предварительным данным, заболел помощник в кабмине политика.
Руководитель правительства и ряд других чиновников уже сдали тесты на COVID-19. Часть из них оказались отрицательными. Результат остальных анализов ещё неизвестен,
По данным на 1 августа 2020 года, в Австрии зарегистрировали свыше 21 тысячи пациентов с COVID-19. Умерли 718 граждан. Поправилось около 19 тысяч заразившихся.
Накануне стало известно, что японские специалисты за минувшие сутки выявили в Токио 472 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Показатель стал рекордным для суточной заболеваемости в столице. Второй день подряд в мегаполисе фиксируют свыше 400 пациентов с подтверждённым COVID-19. Накануне, 31 июля 2020 года, в городе недуг обнаружили у 463 граждан.
За последние сутки в США было выявлено 67 023 новых случая заражения коронавирусом. Количество летальных исходов за этот период составило 1259. Всего с момента начала пандемии в США заболели более 4,5 млн человек, из которых медикам удалось вылечить свыше 1,4 млн. Жертвами инфекции стали более 153 тысяч человек.
США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Далее идут Бразилия, где насчитывается более 2,6 млн заразившихся, и Индия (1,6 млн) соответственно. Россия — на четвёртой строчке. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 845,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 646,5 тысячи пациентов, умерли более 14 тысяч.
В первую десятку также входят ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран. Всего пандемией охвачено более 200 стран мира.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп считает, что рост числа случаев заражения в стране связан с подходом властей к тестированию населения. По его словам, американская система тестирования является лучшей в мире. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, в свою очередь, раскритиковал её. По его словам, большая часть анализов на коронавирус в США является бесполезной из-за длительного периода выдачи результатов.
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