Член ОП Григорьев: Киев убивает мирных людей, чтобы обвинить Россию

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Украинские власти специально наносят удары по мирным жителям в присутствии представителей западных СМИ, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил член Общественной палаты (ОП) России, глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев на неформальном заседании СБ ООН, передает РИА Новости.

По его словам, подтверждением тому служит множество записанных на видео показаний свидетелей из числа обычных украинцев.

Мы совершенно однозначно фиксируем, как власти Украины организуют присутствие западных корреспондентов, собирают поблизости от этих мест под тем или иным предлогом людей, например, выдачу воды, затем обстреливают людей, а затем предлагают западным медиа фиксировать эти кровавые постановочные съемки, — сказал он.

По мнению Григорьева, киевские власти намеренно убивают людей, стремясь «создать картинку для западных медиа». В частности, он утверждает, что большая часть Мариуполя была уничтожена именно украинскими военными, понимавшими, что больше они в город не вернутся. В качестве доказательств он привел видеозаписи опросов мирных жителей, рассказывавших об угрозах солдат ВСУ.

Накануне украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области, использовав при этом американские РСЗО Himars. Глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев рассказал, что жертвами атаки стали по меньшей мере шесть человек, еще десятки получили ранения.